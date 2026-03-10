В Челябинске завели дело на высадившего школьницу в мороз водителя автобуса

Там уточнили, что все произошло 9 марта в Курчатовском районе. Далее — по информации из соцсетей: школьница использовала банковскую карту, однако платеж по техническим причинам не прошел, а сдачи с наличных у водителя не оказалось, в связи с чем он потребовал выйти.