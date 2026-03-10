Ричмонд
В Челябинске завели дело на высадившего школьницу в мороз водителя автобуса

В Челябинске завели дело на высадившего школьницу в мороз водителя автобуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

«Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

Там уточнили, что все произошло 9 марта в Курчатовском районе. Далее — по информации из соцсетей: школьница использовала банковскую карту, однако платеж по техническим причинам не прошел, а сдачи с наличных у водителя не оказалось, в связи с чем он потребовал выйти.

В результате 16-летняя горожанка около часа провела в условиях низкой температуры воздуха.

«В ближайшее время будут допрошены водитель, пассажиры и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан», — уточнили в ведомстве.