В Челябинске завели дело на высадившего школьницу в мороз водителя автобуса

«Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
Там уточнили, что все произошло 9 марта в Курчатовском районе. Далее — по информации из соцсетей: школьница использовала банковскую карту, однако платеж по техническим причинам не прошел, а сдачи с наличных у водителя не оказалось, в связи с чем он потребовал выйти.
В результате 16-летняя горожанка около часа провела в условиях низкой температуры воздуха.
«В ближайшее время будут допрошены водитель, пассажиры и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан», — уточнили в ведомстве.