Волгоградец из мести нарушил банковскую тайну и пошел под суд

Установлено, что в октябре 2024 года он связался по телефону с родственником должника, но тот высказал недовольство таким звонком и между мужчинами произошел словесный конфликт. Обвиняемый решил отомстить. С использованием специального программного обеспечения, позволяющего изменять исходящий номер и воспроизводить заранее подготовленный текст синтезированным голосом, сделал серию телефонных звонков в организацию, где работал родственник должника. Так он сообщил в ходе звонков третьим лицам персональные данные клиента и его родственника, а также сведения о размере просроченной задолженности по кредитным обязательствам.