В Челябинске экс‑менеджер «Макфы» предстанет перед судом

По данным следствия, с сентября 2024 по февраль 2025 года экс-начальник службы закупа зерна компании в составе группы лиц договорился о получении взятки. За деньги компания должна была получать выгодные условия при поставках пшеницы. Речь шла о 40 тысячах тонн твердой пшеницы четвертого класса. Обвиняемый согласился передать деньги.