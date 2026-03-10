В Челябинске экс‑менеджер «Макфы» предстанет перед судом

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего экс-менеджера службы закупа зерна АО «Макфа». Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба городского следкома.
По данным следствия, с сентября 2024 по февраль 2025 года экс-начальник службы закупа зерна компании в составе группы лиц договорился о получении взятки. За деньги компания должна была получать выгодные условия при поставках пшеницы. Речь шла о 40 тысячах тонн твердой пшеницы четвертого класса. Обвиняемый согласился передать деньги.
В феврале прошлого года он получил от взяткодателя 4,5 миллиона рублей, но вскоре его задержали сотрудники ФСБ, а деньги изъяли.
На имущество мужчины наложили арест: у него забрали Audi A6, семь земельных участков на сумму более 7,9 миллиона рублей и заблокировали банковские счета.
Уголовное дело уже передали в Центральный районный суд Челябинска.