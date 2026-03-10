Стали известны обстоятельства «странного» ДТП в тоннеле в Астане

На опубликованном в Instagram видео автомобиль ехал по тоннелю и затем внезапно вильнул сначала влево, затем вправо, врезался в стену и перевернулся на крышу.
В комментариях удивились этой аварии и выдвинули предположения о возможных причинах.
На ровном месте, ого. Это реальное видео? Просто, как на ровном месте машина может так перевернуться?! Или опять ИИ? Может, водителю плохо стало? Там всегда лед, и понесло его, ну и плюс еще не посигналил.
В полиции Астаны раскрыли некоторые обстоятельства.
«Водитель автомашины марки Changan, следуя по улице Бараева через подземный тоннель, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на бордюр и фасад стены, после чего автомобиль опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадавших нет. Водитель автомашины Changan привлечен к административной ответственности», — прокомментировали в полиции.
В ночь на 10 марта в Алматы в серьезную аварию попал Mercedes-Benz G-Class.