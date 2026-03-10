Двое мужчин пытались обокрасть ПВЗ на Московском проспекте на 15 млн рублей

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга похитил велосипед и продал его в ломбарде. Деньги злоумышленник потратил в тот же день, сумма ущерба — 15 тыс. рублей. Ему вменяют п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).