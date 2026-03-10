В Волгограде ищут поджигателя двух иномарок у ЖК на пр. Жукова

Полицейские ищут поджигателя двух иномарок, которые накануне сгорели у ЖК «Каспийская долина» на проспекте Жукова в Волгограде. Следствие установило, что причиной возгорания машин стал умышленный поджог.
— В ходе осмотра места происшествия экспертами пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области было установлено, что причиной возгорания явился умышленный поджог, — сообщили 10 марта в региональном Главке.
Напомним, что сообщение о возгорании автомашины Honda во дворе дома № 5 по проспекту Жукова поступило в отдел полиции № 3 в Дзержинском районе 9 марта в 03:40 мск. Пламя распространилось и на припаркованную рядом Kia Rio.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества путем поджога». Проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в совершении преступления.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!