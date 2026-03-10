Месть коллектора: волгоградец пойдет под суд за разглашение тайны банка

В Волгограде дошло до суда громкое дело сотрудника банка, который решил превратить жизнь клиента и его близких в кошмар. Специалист по выездному взысканию так сильно обиделся на родственника должника после телефонной перепалки, что пошел на преступление ради мести.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что все началось с банальной просрочки по кредитам. Обвиняемому поручили «вытрясти» долги, и он позвонил родным клиента. Разговор не заладился: на другом конце провода мужчине жестко ответили, что звонкам не рады. Вместо того чтобы остаться в рамках закона, банковский работник решил наказать обидчика.
Действовал мститель по хитрой схеме. Прямо с рабочего места он через специальные программы менял свой номер и синтезировал голос, чтобы его не узнали. С этим «роботом» он начал атаковать звонками организацию, где работал родственник должника. Коллегам и руководству он в деталях расписал чужие долги и слил персональные данные людей.
Теперь за тягу к мести и разглашение банковской тайны волгоградцу придется ответить перед законом. Следователи СК завершили расследование, и уголовное дело уже направлено в суд. Вместо премий за взыскание долгов мужчине теперь светит реальная судимость.
