Месть коллектора: волгоградец пойдет под суд за разглашение тайны банка

Действовал мститель по хитрой схеме. Прямо с рабочего места он через специальные программы менял свой номер и синтезировал голос, чтобы его не узнали. С этим «роботом» он начал атаковать звонками организацию, где работал родственник должника. Коллегам и руководству он в деталях расписал чужие долги и слил персональные данные людей.