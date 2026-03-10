Жительницу Хакасии подозревают в пропаганде терроризма подростку из Туапсе

По данным ведомства, жительница Саяногорска 2008 года рождения через мессенджер Telegram распространяла материалы с пропагандой идеологии организации и вовлекала собеседников в противоправную деятельность. В ходе расследования было установлено, что несовершеннолетний житель Туапсе получал от злоумышленницы видео с действиями лиц, совершивших теракты в образовательных учреждениях, а также инструкции по изготовлению взрывных устройств.