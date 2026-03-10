Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник банка из Волгограда обвинен в разглашении тайны из мести

Он слил данные клиента и его родственника после конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде местный житель предстанет перед судом по обвинению в раскрытии банковской тайны, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. Мужчина, работавший специалистом по взысканию задолженностей, решил отомстить родственнику должника и слил конфиденциальную информацию.

По данным Следственного комитета, обвиняемый трудился в одном из коммерческих банков и отвечал за работу с клиентами, у которых были просрочки по кредитам. История началась, когда банку понадобилось вернуть просроченный долг одного из клиентов. Информация об этом попала к обвиняемому. В октябре 2024 года он связался по телефону с родственником этого должника. Разговор не задался: родственник выразил недовольство звонком, и между мужчинами вспыхнул словесный конфликт. Вместо того чтобы уладить ситуацию профессионально, сотрудник банка решил отомстить.

Находясь на рабочем месте, фигурант дела использовал телефон и специальную программу, которая позволяла менять исходящий номер и воспроизводить заранее записанный текст синтезированным голосом. С помощью этой хитрости он совершил серию звонков в организацию, где работал родственник должника. Во время этих звонков он сообщил посторонним людям персональные данные клиента и его родственника, а также раскрыл размер просроченной задолженности по кредиту.

Следствие по делу завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд, где его рассмотрят по существу.