Сотрудник банка из Волгограда обвинен в разглашении тайны из мести

По данным Следственного комитета, обвиняемый трудился в одном из коммерческих банков и отвечал за работу с клиентами, у которых были просрочки по кредитам. История началась, когда банку понадобилось вернуть просроченный долг одного из клиентов. Информация об этом попала к обвиняемому. В октябре 2024 года он связался по телефону с родственником этого должника. Разговор не задался: родственник выразил недовольство звонком, и между мужчинами вспыхнул словесный конфликт. Вместо того чтобы уладить ситуацию профессионально, сотрудник банка решил отомстить.