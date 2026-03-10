Сотрудник банка из Волгограда обвинен в разглашении тайны из мести

В Волгограде местный житель предстанет перед судом по обвинению в раскрытии банковской тайны, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. Мужчина, работавший специалистом по взысканию задолженностей, решил отомстить родственнику должника и слил конфиденциальную информацию.
По данным Следственного комитета, обвиняемый трудился в одном из коммерческих банков и отвечал за работу с клиентами, у которых были просрочки по кредитам. История началась, когда банку понадобилось вернуть просроченный долг одного из клиентов. Информация об этом попала к обвиняемому. В октябре 2024 года он связался по телефону с родственником этого должника. Разговор не задался: родственник выразил недовольство звонком, и между мужчинами вспыхнул словесный конфликт. Вместо того чтобы уладить ситуацию профессионально, сотрудник банка решил отомстить.
Находясь на рабочем месте, фигурант дела использовал телефон и специальную программу, которая позволяла менять исходящий номер и воспроизводить заранее записанный текст синтезированным голосом. С помощью этой хитрости он совершил серию звонков в организацию, где работал родственник должника. Во время этих звонков он сообщил посторонним людям персональные данные клиента и его родственника, а также раскрыл размер просроченной задолженности по кредиту.
Следствие по делу завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд, где его рассмотрят по существу.