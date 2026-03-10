Директор турбазы в Волгограде осуждена за гибель неоформленного работника

Эта история началась, когда директор поручила местному жителю почистить канализационную систему септика. Важно отметить, что мужчина работал без официального оформления, а значит, и без какой-либо защиты. Женщина не позаботилась о безопасности: не выдала нужные средства защиты, не проконтролировала условия труда. В итоге, когда работник спустился в септик, он потерял сознание от ядовитых паров, содержащих метан. Мужчина упал на дно и погиб, захлебнувшись сточными водами.