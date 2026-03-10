Директор турбазы в Волгограде осуждена за гибель неоформленного работника

В Волгоградской области вынесли приговор директору одной из турбаз, по вине которой трагически погиб работник, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру. Серафимовичский районный суд признал руководителя ООО «РУСТУР» виновной в нарушении требований охраны труда, что повлекло за собой смерть человека.
Эта история началась, когда директор поручила местному жителю почистить канализационную систему септика. Важно отметить, что мужчина работал без официального оформления, а значит, и без какой-либо защиты. Женщина не позаботилась о безопасности: не выдала нужные средства защиты, не проконтролировала условия труда. В итоге, когда работник спустился в септик, он потерял сознание от ядовитых паров, содержащих метан. Мужчина упал на дно и погиб, захлебнувшись сточными водами.
Суд, рассмотрев все обстоятельства, приговорил директора к 1 году принудительных работ. Из её зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Помимо этого, ей на полтора года запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности труда. Также по решению суда, турбаза ООО «РУСТУР» должна выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей.