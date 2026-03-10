Ричмонд
«Надеялись, что Мирамгуль и Наурыз живы»: тела убитых передали в морг в Атырау

В Атырау тела убитых Мирамгуль Карабалиной и Наурыза Мукангалиева переданы на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщили их родственники, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Вечером сотрудники Департамента полиции Атырауской области уведомили семью о том, что тела обнаружены неподалеку от дома в микрорайоне Геолог. Именно там подозреваемый ранее снимал времянку примерно за 50 тысяч тенге в месяц.

«Конечно, нам очень тяжело. Когда мы узнали, что его задержали, надеялись, что Мирамгуль и Наурыз живы. Но вчера нам сообщили, что их тоже убили. Сейчас тела передали в морг, будет проведена экспертиза. Нам пообещали выдать их до вечера, чтобы мы смогли похоронить», — рассказал родственник погибших Шалкар Мукангалиев.

По словам семьи, похороны планируют провести в селе Жангельдин — рядом с могилами родителей.

Родственники также сообщили, что жена подозреваемого Акбаян Мукангалиева в настоящее время находится в центре психологической поддержки в микрорайоне Авангард и получает медицинско-психологическую помощь.