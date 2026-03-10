«Надеялись, что Мирамгуль и Наурыз живы»: тела убитых передали в морг в Атырау

«Конечно, нам очень тяжело. Когда мы узнали, что его задержали, надеялись, что Мирамгуль и Наурыз живы. Но вчера нам сообщили, что их тоже убили. Сейчас тела передали в морг, будет проведена экспертиза. Нам пообещали выдать их до вечера, чтобы мы смогли похоронить», — рассказал родственник погибших Шалкар Мукангалиев.