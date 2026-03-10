На Южном Урале четыре человека пострадали в ДТП из-за выбежавшей косули, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На 254-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, по данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель Lada Vesta пытался избежать столкновения с сибирской косулей, выбежавшей на дорогу. В результате маневра он оказался на встречной полосе, где столкнулся с Lada Niva, за рулем находился 63-летний мужчина.
В результате пострадали оба водителя, а также двое пассажиров Lada Vesta — 14-летняя девочка и 6-летний мальчик, оказавшиеся жителями Челябинской области. Все с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение. Известно, что дети находились в автомобиле в специальных удерживающих устройствах.