Минздрав прокомментировал трагедию в Дзержинске, где погибла роженица

Анафилактический шок — это тяжелая, системная, угрожающая жизни аллергическая реакция, которая развивается при повторном контакте с аллергеном любого происхождения. При этом она имеет стремительное течение. Счет идет буквально на минуты. При не оказанной вовремя помощи трагический исход вероятен в 50−75% случаев.