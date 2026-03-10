Минздрав прокомментировал трагедию в Дзержинске, где погибла роженица

Уточнялось, что трагедия произошла в воскресенье, 8 марта. Причиной внезапной смерти 26-летней женщины якобы стал анафилактический шок на введенные препараты. Женщина находилась на 34-й неделе беременности и за неделю до трагедии оформила больничный лист по беременности. Семья ждала первенца.
Во вторник Министерство здравоохранения выступило с комментарием по поводу произошедшего несчастья. Он опубликован в Telegram-канале ведомства.
Начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Леонид Недень подтвердил гибель роженицы в Дзержинской ЦРБ 8 марта. От имени ведомства начальник главка выразил искренние соболезнования семье умершей женщины.
В настоящий момент, по словам Неденя, в районной больнице работает специальная комиссия, в которую вошли внештатные специалисты Минздрава. Комиссия должна разобраться в обстоятельствах и причинах, которые привели к трагедии.
«Оцениваются все этапы оказания медицинской помощи. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов патологоанатомического вскрытия и проведения судебно-медицинской экспертизы», — сказал Недень.
Он также отметил, что министерство приняло решение о приостановлении реализации и применения лекарственного препарата (который предположительно привел к трагическому финалу — Sputnik).
Анафилактический шок — это тяжелая, системная, угрожающая жизни аллергическая реакция, которая развивается при повторном контакте с аллергеном любого происхождения. При этом она имеет стремительное течение. Счет идет буквально на минуты. При не оказанной вовремя помощи трагический исход вероятен в 50−75% случаев.
Самой частой причиной анафилактического шока являются лекарственные препараты, укусы насекомых, а также продукты питания.