На отравление после завтрака пожаловались 13 школьников в Зеленограде

В Зеленограде 13 учеников четвертого класса школы № 853 пожаловались на симптомы отравления после завтрака, сообщил РБК директор учебного заведения Анатолий Ващилин.

Источник: РИА "Новости"

«Школа оперативно отреагировала на ситуацию: были вызваны бригады скорой медицинской помощи, дети осмотрены врачами», — уточнил Ващилин.

Роспотребнадзор проводит проверку организации питания в учебном заведении. Вся продукцию, которую подавали детям на завтрак, сняли с реализации.

Директор школы принес извинения за сложившуюся ситуацию и назвал безопасность и здоровье учеников безусловным приоритетом.

«По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, в случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности», — подчеркнул Ващилин.

В феврале в школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга обнаружили острую кишечную инфекцию у 96 учеников и сотрудников учебного заведения, а также работников пищеблока АО «КСП “Волна”.

По данным Роспотребнадзора, у заболевших и контактных лиц обнаружили норовирусную инфекцию.

После выявления очага инфекции школьников отправили на дистанционное обучение и отменили запланированный день открытых дверей.