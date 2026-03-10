На отравление после завтрака пожаловались 13 школьников в Зеленограде

«Школа оперативно отреагировала на ситуацию: были вызваны бригады скорой медицинской помощи, дети осмотрены врачами», — уточнил Ващилин.
Роспотребнадзор проводит проверку организации питания в учебном заведении. Вся продукцию, которую подавали детям на завтрак, сняли с реализации.
Директор школы принес извинения за сложившуюся ситуацию и назвал безопасность и здоровье учеников безусловным приоритетом.
«По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, в случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности», — подчеркнул Ващилин.
В феврале в школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга обнаружили острую кишечную инфекцию у 96 учеников и сотрудников учебного заведения, а также работников пищеблока АО «КСП “Волна”.
По данным Роспотребнадзора, у заболевших и контактных лиц обнаружили норовирусную инфекцию.
После выявления очага инфекции школьников отправили на дистанционное обучение и отменили запланированный день открытых дверей.