Иностранец отправится в колонию за попытку подкупить инспектора ДПС в Темрюке

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в первый день нового года на стационарном посту «Тамань». Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Среди пассажиров находился подсудимый, у которого выявили нарушение режима пребывания на территории России. Чтобы избежать административного наказания, Исмаилов решил «договориться» с полицейским на месте и положил на его рабочий стол 15 тысяч рублей.