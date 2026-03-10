Ричмонд
Иностранец отправится в колонию за попытку подкупить инспектора ДПС в Темрюке

Суд Темрюка отправил гражданина Узбекистана в колонию за взятку сотруднику полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Темрюке вынесли приговор иностранцу, который пытался дать взятку сотруднику дорожно-патрульной службы. Темрюкский районный суд признал гражданина Узбекистана Каймжана Исмаилова виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в первый день нового года на стационарном посту «Тамань». Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Среди пассажиров находился подсудимый, у которого выявили нарушение режима пребывания на территории России. Чтобы избежать административного наказания, Исмаилов решил «договориться» с полицейским на месте и положил на его рабочий стол 15 тысяч рублей.

Однако инспектор от денег отказался и незамедлительно сообщил о попытке подкупа своему руководству.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд приговорил Исмаилова к одному году лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

«Денежные средства в размере 15 000 рублей судом конфискованы в доход государства», — сообщили в объединенной пресс-службе Краснодарского края.