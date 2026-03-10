Автомобиль перевернулся «на ровном месте» в Астане

В Instagram-аккаунте @astanagramlive опубликовали видео дорожно-транспортного происшествия, которое зафиксировали в городском тоннеле. На кадрах видно, как автомобиль спокойно ехал по дороге, а затем резко повернул вправо, врезался в стену и перевернулся на крышу.
В комментариях удивились такому ДТП и предположили свои версии случившегося: «На ровном месте, ого»; «Это реальное видео? Просто как на ровном месте машина может так перевернуться? Или опять ИИ?»; «Как будто колесо заклинило одно, и машину понесло после этого. Дорога ровная, льда в тоннеле нет»; «Может, водителю стало плохо»; «На повороте газ резко нажимать не надо было».
Полк патрульной полиции УП Астаны также оставил комментарий под видео, разъяснив ситуацию. «9 марта водитель автомашины марки Changan, следуя по улице Бараева через подземный тоннель, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на бордюр и фасад стены, после чего автомобиль опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадавших нет. Водитель автомашины Changan привлечен к административной ответственности», — сообщили в полиции.