Автомобиль перевернулся «на ровном месте» в Астане

В комментариях удивились такому ДТП и предположили свои версии случившегося: «На ровном месте, ого»; «Это реальное видео? Просто как на ровном месте машина может так перевернуться? Или опять ИИ?»; «Как будто колесо заклинило одно, и машину понесло после этого. Дорога ровная, льда в тоннеле нет»; «Может, водителю стало плохо»; «На повороте газ резко нажимать не надо было».