Жителя Кущевского района осудят за убийство, совершенное более 16 лет назад

Как сообщили в региональном управлении СКР, в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию преступлений прошлых лет материалы дела были повторно изучены. Следователи и криминалисты совместно с оперативниками обновили сведения о разыскиваемом и направили ориентировки в различные регионы. В ходе проверки лиц без постоянного места жительства в Ростовской области был выявлен мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. Сравнение отпечатков пальцев подтвердило его личность, после чего он был доставлен к следователю.