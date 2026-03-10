Ричмонд
Жителя Кущевского района осудят за убийство, совершенное более 16 лет назад

Следственный отдел по Кущевскому району СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого, совершенном более 16 лет назад (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Источник: Коммерсантъ

По данным следствия, 28 декабря 2009 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти в деревянной постройке на берегу пруда возле хутора Крутоярского Кущевского района. После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщили в региональном управлении СКР, в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию преступлений прошлых лет материалы дела были повторно изучены. Следователи и криминалисты совместно с оперативниками обновили сведения о разыскиваемом и направили ориентировки в различные регионы. В ходе проверки лиц без постоянного места жительства в Ростовской области был выявлен мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. Сравнение отпечатков пальцев подтвердило его личность, после чего он был доставлен к следователю.

По версии следствия, ночью 27 декабря 2009 года обвиняемый и его знакомый, с которым они вместе работали, распивали спиртное в хуторе Крутоярском. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту множественные удары руками и ногами, а также деревянным черенком и металлической арматурой. Потерпевший скончался на месте.

После преступления обвиняемый покинул территорию Краснодарского края, выбросил паспорт и скрывался в Ростовской области. По данным следствия, он вел бродяжнический образ жизни, неофициально подрабатывал и регулярно менял место пребывания.

В ходе следствия мужчина признал вину. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает собранные доказательства достаточными для передачи дела в суд.