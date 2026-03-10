«Буду вас убивать»: судимый за наркотики напал на знакомую и ее мать

В августе прошлого года 22‑летний витебчанин, находясь под психотропами, залез в окно квартиры своей знакомой. Она была дома с матерью. Парень стал им угрожать.
«Ворвавшись внутрь, он заявил: “Сейчас я буду вас двоих убивать” — и начал избивать женщин, угрожая расправой», — говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленник ударил ножом 41-летнюю женщину. Той удалось выхватить у нападавшего нож, а затем она выбежала на улицу и вызвала милицию.
В это время агрессор переключился на 17-летнюю знакомую. Девушка смогла отбиться от ударов ножом. По информации СК, фигурант дела, порезав девушке губы, насильно засыпал ей в рот и нос психотропное вещество, угрожал отравить ее передозировкой и пытался выбросить из окна.
Увидев приехавших милиционеров, нападавший попытался спрятаться в ближайшем учебном заведении, разбив там окно. На предложение правоохранителей сдаться он ответил угрозой насилия уже в их адрес. Тем не менее агрессор был задержан. Потерпевшим была оказана медпомощь.
Эксперты установили, что обвиняемый не был в состоянии аффекта, поэтому осознавал свои действия. При этом на руках и одежде нападавшего обнаружена кровь девушки.
«Потерпевшие получили телесные повреждения в совокупности не менее чем от 38 травмирующих воздействий», — привели в СК результаты экспертиз.
Обвиняемый ранее был судим за хранение наркотиков, не работает. В прошлом году он также угрожал своей несовершеннолетней знакомой. В феврале — с ножом в руках, а летом, будучи пьяным, удерживал жертву в квартире и избил ее. Девушке удалось выманить его на улицу, затем она убежала в магазин и спряталась в туалете. Преследователь начал ломать двери, но ему помешали охранники.
Фигурант заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по семи статьям УК, в том числе за покушение на убийство двух человек с особой жестокостью, незаконное лишение свободы, истязание несовершеннолетнего, угроза насилия в отношении сотрудника ОВД.
В отдельное производство выделены материалы по факту незаконного приобретения и хранения запрещенных веществ.