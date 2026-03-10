«Буду вас убивать»: судимый за наркотики напал на знакомую и ее мать

Обвиняемый ранее был судим за хранение наркотиков, не работает. В прошлом году он также угрожал своей несовершеннолетней знакомой. В феврале — с ножом в руках, а летом, будучи пьяным, удерживал жертву в квартире и избил ее. Девушке удалось выманить его на улицу, затем она убежала в магазин и спряталась в туалете. Преследователь начал ломать двери, но ему помешали охранники.