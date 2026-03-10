Смертельное ДТП на трассе Астана — Караганда: 7 авто столкнулись по цепной реакции

10 марта около 11:00 на автодороге Астана — Караганда, в районе поселка Ошаганды, по направлению в город Караганду произошла авария. «По предварительной информации, на 147-м километре трассы столкнулись семь транспортных средств. Причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий — низовая метель, сильный ветер и снег, из-за чего на участке дороги практически отсутствовала видимость. По предварительным данным, столкновение произошло по цепной реакции. Впереди двигался автомобиль Chevrolet Nexia, после чего произошло столкновение с Chery Tiggo. Далее автомобиль Toyota Land Cruiser совершил наезд на Chery Tiggo. Следом грузовой автомобиль столкнулся с Toyota Land Cruiser, после чего произошло столкновение служебного пикапа “КазАвтоЖола” и автомобиля УАЗ Hunter», — рассказали в ДП Карагандинской области.