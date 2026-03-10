Смертельное ДТП на трассе Астана — Караганда: 7 авто столкнулись по цепной реакции

Как отметили в ведомстве, несмотря на неоднократные предупреждения о неблагоприятных погодных условиях и рекомендации воздержаться от дальних поездок, некоторые водители продолжают выезжать на трассы, теряя бдительность, что нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям.
10 марта около 11:00 на автодороге Астана — Караганда, в районе поселка Ошаганды, по направлению в город Караганду произошла авария. «По предварительной информации, на 147-м километре трассы столкнулись семь транспортных средств. Причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий — низовая метель, сильный ветер и снег, из-за чего на участке дороги практически отсутствовала видимость. По предварительным данным, столкновение произошло по цепной реакции. Впереди двигался автомобиль Chevrolet Nexia, после чего произошло столкновение с Chery Tiggo. Далее автомобиль Toyota Land Cruiser совершил наезд на Chery Tiggo. Следом грузовой автомобиль столкнулся с Toyota Land Cruiser, после чего произошло столкновение служебного пикапа “КазАвтоЖола” и автомобиля УАЗ Hunter», — рассказали в ДП Карагандинской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных травм скончался на месте. Также пострадал водитель автомобиля УАЗ Hunter. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, диагноз уточняется.
В полиции отметили, что данные транспортные средства выехали на автодорогу до введения ограничения движения. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, подразделения ДЧС и бригада скорой медицинской помощи. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.