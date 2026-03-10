Жительницу воронежского Поворино будут судить за попытку убийства соседа

Трагический инцидент произошел в ноябре 2025 года. По данным следствия, в одном из частных домов между женщиной и ее соседом вспыхнула ссора. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе выяснения отношений обвиняемая схватилась за нож и нанесла им удар в область грудной клетки оппонента.