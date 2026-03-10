Жительницу воронежского Поворино будут судить за попытку убийства соседа

В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Поворино, обвиняемой в покушении на убийство своего соседа. Информация об этом 10 марта поступила от пресс-службы Следственного управления СК России по Воронежской области.
Трагический инцидент произошел в ноябре 2025 года. По данным следствия, в одном из частных домов между женщиной и ее соседом вспыхнула ссора. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе выяснения отношений обвиняемая схватилась за нож и нанесла им удар в область грудной клетки оппонента.
Однако довести свой преступный умысел до конца женщина не смогла. Потерпевший оказал активное сопротивление — ему удалось выбить холодное оружие из рук нападавшей.
Следователи завершили расследование и квалифицировали действия обвиняемой по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). На время следствия в отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.