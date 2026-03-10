Трагедия в центре Сочи: в сгоревшем заброшенном бараке нашли тело мужчины

Пожар произошел в ночь на 10 марта. В заброшенном строении барачного типа на улице Короткой начался пожар, который заметили прохожие. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. После того как пламя полностью потушили, внутри помещения спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент эксперты работают над установлением его личности.