Трагедия в центре Сочи: в сгоревшем заброшенном бараке нашли тело мужчины

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили после тушения пожара в заброшенном бараке. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Краснодарскому краю.
Пожар произошел в ночь на 10 марта. В заброшенном строении барачного типа на улице Короткой начался пожар, который заметили прохожие. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. После того как пламя полностью потушили, внутри помещения спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент эксперты работают над установлением его личности.
Специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем как одну из наиболее вероятных причин возгорания.
Следователи уже провели осмотр места происшествия. В настоящее время назначен комплекс необходимых исследований, включая судебно-медицинскую экспертизу, для определения точного очага пожара и причины смерти человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.