Житель Сочи продал квартиры в незаконных самостроях на 370 млн рублей

В деле несколько эпизодов обмана доверчивых покупателей недвижимости. Так, в 2019 году фигурант начал строительство многоквартирного жилого дома в Завокзальном микрорайоне Сочи на земельном участке под ИЖС.
Средства от несостоявшихся жильцов дома мужчина привлекал в виде займов. С этой целью к договору прилагалось дополнительное соглашение, которое предусматривало расчет квадратными метрами.
«Застройщик скрыл от потенциальных покупателей факт невозможности введения здания в эксплуатацию и постоянно переносил сроки окончания строительства», — пояснили в пресс-службе.
Таким образом были обмануты 24 человека. Нанесенный им ущерб составил более 102 миллионов рублей. По аналогичной схеме еще 10 человек «купили» квартиры во втором корпусе объекта, потеряв более 52 миллионов рублей.
На этом злоумышленник не остановился. В том же микрорайоне фигурант принялся строить жилой комплекс на дачном участке площадью 6,5 сотки. В этом случае он завладел деньгами 12 человек на сумму более 61 миллиона рублей.
«Частью большого “бизнес-плана” также стало незаконное возведение коттеджного поселка в Адлерском районе. На арендованном земельном участке сельхозназначения, находящемся в федеральной собственности, обвиняемый начал строительство 19 коттеджей», — сообщили в пресс-службе.
Их несостоявшиеся владельцы заплатили злоумышленнику более 154 миллионов рублей.
В общей сложности от махинаций афериста пострадали 53 человека. Общая сумма ущерба составила 370 миллионов рублей. Суд арестовал имущество фигуранта на эту же сумму.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.