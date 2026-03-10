Известна причина падения лифта с тремя людьми и собакой в воронежском доме

Причину падения лифта с тремя людьми и собакой в доме на бульваре Победы в Воронеже назвали в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов региона во вторник, 10 марта.
Аварийная остановка кабины лифта в четвёртом подъезде произошла в 8:07 пятницы, 6 марта. Жильцы дома сразу же связались с диспетчером, которая передала данные о застревании людей внутри кабины лифта в аварийную службу. Спустя 13 минут жильцы дома снова вызвали оператора. Застрявшим доложили, что аварийный экипаж уже в пути.
Прибывшие на место специалисты установили, что кабина остановилась на уровне первого этажа (ниже точной остановки приблизительно на 10 сантиметров). Пассажиров успешно эвакуировали в 8:35.
Затем лифт отключили для проведения его осмотра и диагностики. Выяснилось, что из строя вышел датчик точной остановки первого этажа. В 16:17, после его замены, оборудование было проверено и запущено в режиме «нормальная работа».
«В настоящее время пассажирский лифт, установленный в четвёртом подъезде дома № 37 на Бульваре Победы, находится в исправном техническом состоянии, обеспечивающем его безопасную работу», — добавили в Фонде капремонта.
Напомним, что инцидент привёл к уголовному делу. Его возбудили по статье об оказании услуг, не отвещающих требованиям безопасности. О ходе и результатах расследования доложат главе СК России Александру Бастрыкину.