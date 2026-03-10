Юношу и девушку насмерть сбил на «зебре» молодой водитель на Ставрополье

В Ессентуках 21-летний водитель сбил насмерть двух подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на Госавтоинспекцию Ставропольского края.
Уточняется, что трагедия случилась в понедельник, 9 марта, около девяти часов вечера на улице Шоссейной. Молодой человек за рулем ВАЗ-2114 наехал на двух пешеходов, которые пересекали дорогу по нерегулируемому переходу.
Погибли 16-летние парень и девушка — студенты местного колледжа. Водитель — житель Ессентуков, получил права в 2023 году. Отмечается, что ранее он не привлекался за грубые нарушения правил дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД направили его на медицинское освидетельствование. Обстоятельства ДТП выясняются. По факту гибели подростков возбуждено уголовное дело.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.