Суд вынес приговор пятерым участникам «Полка Калиновского» — 94 года на всех

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Генпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении руководителей и участников признанного в Беларуси террористической организацией «Полка імя Кастуся Калiноўскага».

Источник: Sputnik.by

В Генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело рассматривалось в Минском городском суде по правилам спецпроизводства с соблюдением общих требований судебного разбирательства.

Речь идет о пятерых фигурантах дела. Один из обвиняемых — Прохоров — был создателем незаконного вооруженного формирования, Шурмей — одним из руководителей, Кабанчук — заместителем командира, Ковальчук и Назаров — бойцами, причем последний был инструктором по подготовке участников формирования.

Кабанчуку также вменялось руководство «Объединенным переходным кабинетом», который признан в Беларуси террористической организацией.

«Кроме того, всем инкриминированы участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, вооруженном конфликте и военных действиях, а также заговор с целью захвата государственной власти», — рассказали в Генпрокуратуре.

Фигурантам дела также было предъявлено обвинение в совершении ряда иных преступлений экстремистской направленности.

Суд постановил по совокупности преступлений назначить наказание Прохорову и Кабанчуку по 25 лет лишения свободы каждому, Шурмею — 20 лет лишения свободы, причем первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии усиленного режима.

Ковальчук и Назаров приговорены к 12 годам лишения свободы каждый, отбывать срок они будут в колониях усиленного и строгого режимов.

Всех пятерых обвиняемых суд приговорил к штрафам от 500 до 2000 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.