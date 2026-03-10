В Усолье-Сибирском подростки получили доступ к аварийному двухэтажному дому

В Усолье-Сибирском прокуратура проверяет ситуацию с доступом подростков к аварийному дому. Как сообщили КП-Иркутск в ведомстве, в социальных сетях появилась информация, что двухэтажное здание на улице Стопани, жильцов которого давно расселили, превратилось в игровую площадку.
По словам жителей, в здании часто собираются большие группы детей. Территория возле дома не огорожена, окна и двери открыты. А еще рядом со зданием стоят другие аварийные дома. Местные беспокоятся на жизнь и здоровье подростков, которые туда ходят.
Прокуратура Приангарья оценит исполнение закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также технических норм о безопасности зданий.
