В Молдове два человека погибли после лобового столкновения двух машин: Для извлечения пострадавших из автомобилей потребовалась помощь спасателей

Утром 10 марта, около 09:00, на трассе М-5 вблизи населенного пункта Негрешты Страшенского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. По предварительным данным правоохранительных органов, микроавтобус Ford Transit совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter.
Для извлечения пострадавших из искореженных транспортных средств потребовалась помощь бригад спасателей. Двоих участников аварии спасти не удалось.
«В результате сильного удара 24-летний водитель Mercedes оказался заблокирован в салоне. Спасатели деблокировали его, однако молодой человек скончался на месте. Также погиб 48-летний пассажир, находившийся в автомобиле Ford», — сообщили представители полиции.
Еще двое пассажиров Ford, молодые люди в возрасте 21 года и 24 лет, получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших для оказания необходимого лечения.
В настоящее время на месте трагедии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Полиция проводит следственные мероприятия для точного установления всех обстоятельств и причин, приведших к фатальному столкновению.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Существует ли купюра 500 евро сейчас или ее вывели из обращения: У жителей Молдовы, хранящих сбережения в евровалюте, есть повод для беспокойства.
Банкноту в 500 евро так часто подделывали, что у Европейского центрального банка опустились руки (далее…).
В Молдове ни дня без вселенского скандала: Вера в собственную непогрешимость и исключительность пасовца привели к трагедии — вот, что власть с людьми делает.
Людмила Вартик покончила с собой, а ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняют в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства (далее…).
На некоторых АЗС в Молдове ввели ограничения на дизель: Заправляться можно только на 250 леев.
А экономическим агентам выдают только 50 литров (далее…).