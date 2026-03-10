Ричмонд
В Молдове два человека погибли после лобового столкновения двух машин: Для извлечения пострадавших из автомобилей потребовалась помощь спасателей

В настоящее время на месте трагедии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов [видео]

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 марта, около 09:00, на трассе М-5 вблизи населенного пункта Негрешты Страшенского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. По предварительным данным правоохранительных органов, микроавтобус Ford Transit совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter.

Для извлечения пострадавших из искореженных транспортных средств потребовалась помощь бригад спасателей. Двоих участников аварии спасти не удалось.

«В результате сильного удара 24-летний водитель Mercedes оказался заблокирован в салоне. Спасатели деблокировали его, однако молодой человек скончался на месте. Также погиб 48-летний пассажир, находившийся в автомобиле Ford», — сообщили представители полиции.

Еще двое пассажиров Ford, молодые люди в возрасте 21 года и 24 лет, получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших для оказания необходимого лечения.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Полиция проводит следственные мероприятия для точного установления всех обстоятельств и причин, приведших к фатальному столкновению.

