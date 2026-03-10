В Воронеже на перекрестке загорелась «Газель», водителя госпитализировали

В Воронеже утром 10 марта на пересечении улиц Брусилова и Ленинского проспекта загорелся автомобиль «Газель». По данным регионального ГУ МЧС, огонь повредил кабину, моторный отсек по всей площади и тент кузова на площади в 6 квадратных метров.
Водителя грузовика на «скорой» доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения.
Причину возгорания выясняют эксперты.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».