В Воронеже на перекрестке загорелась «Газель», водителя госпитализировали

В Воронеже утром 10 марта на пересечении улиц Брусилова и Ленинского проспекта загорелся автомобиль «Газель». По данным регионального ГУ МЧС, огонь повредил кабину, моторный отсек по всей площади и тент кузова на площади в 6 квадратных метров.