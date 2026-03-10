Пьяный водитель из Полтавки избил инспектора ДПС и попал под суд

В Омской области Полтавский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела против 54-летнего водителя. Ему вменяют сразу три статьи: повторное вождение в состоянии опьянения, публичное оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении полицейского.
21 сентября 2025 года местный житель, уже имевший административные наказания за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования, вновь сел пьяным за руль. Как уточнила пресс-служба судов региона, в рабочем поселке Полтавка фигуранта остановил инспектор ДПС и отстранил от управления. При оформлении протокола шофер в присутствии посторонних граждан нецензурно оскорбил сотрудника МВД, унизив его честь и достоинство.
На законное требование прекратить противоправные действия сельчанин ответил ударом в грудь и лицо инспектора.
