Пьяный водитель из Полтавки избил инспектора ДПС и попал под суд

Фигурант не постеснялся нецензурной брани при свидетелях.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области Полтавский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела против 54-летнего водителя. Ему вменяют сразу три статьи: повторное вождение в состоянии опьянения, публичное оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении полицейского.

21 сентября 2025 года местный житель, уже имевший административные наказания за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования, вновь сел пьяным за руль. Как уточнила пресс-служба судов региона, в рабочем поселке Полтавка фигуранта остановил инспектор ДПС и отстранил от управления. При оформлении протокола шофер в присутствии посторонних граждан нецензурно оскорбил сотрудника МВД, унизив его честь и достоинство.

На законное требование прекратить противоправные действия сельчанин ответил ударом в грудь и лицо инспектора.

Ранее «КП-Омск» писала, что 8 марта выпивший мужчина напал с ножом на курьера.

