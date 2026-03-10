СК устанавливает причину смерти беременной женщины в больнице Дзержинска

— Следователи выясняют обстоятельства гибели беременной женщины в больнице, — прокомментировали в СК 10 марта.
В СК уточнили, что в медучреждении умерла 26-летняя беременная женщина. Трагедия произошла в воскресенье, 8 марта. Сейчас сотрудники Дзержинского районного отдела Следственного комитета проводят по данному факту тщательную проверку.
В ведомстве уточнили, что в больнице работала следственно-оперативная группа. Следователи и специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия, изъяли меддокументацию, использованные препараты и инструменты, опросили очевидцев.
— Назначен комплекс экспертных исследований. Особое внимание в ходе проверки будет уделено установлению причин и условий, которые привели к гибели пациентки и плода, — прокомментировали в СК.