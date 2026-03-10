Ричмонд
Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма мужчина ответит перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого на фоне совместно выпитого спиртного. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Источник: Dmitry Makeev

«Ранее судимый обвиняемый, находясь в жилом помещении в одном из сел Сакского района, в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомыми, на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт с одним из присутствующих», — сказано в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и деревянным табуретом по голове и туловищу. От полученных травм последний скончался.

«Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Сакский районный суд», — добавили в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что в Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного.

