Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого

«Ранее судимый обвиняемый, находясь в жилом помещении в одном из сел Сакского района, в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомыми, на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт с одним из присутствующих», — сказано в сообщении.
В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и деревянным табуретом по голове и туловищу. От полученных травм последний скончался.
«Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Сакский районный суд», — добавили в сообщении.
На прошлой неделе сообщалось, что в Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного.