Мэр Тулуна подал иск о защите чести и достоинства к блогеру

Мэр Тулуна Михаил Гильдебрант подал иск о защите чести и достоинства к блогеру. Напомним, 34-летний мужчина опубликовал в социальных сетях видео, где без согласия человека указал его адрес и другие личные данные. Тем самым он нарушил тайну частной жизни.
— Также в контенте блогера нашли еще одно нарушение — публикации символики экстремистской организации, запрещенной в России. Мужчину арестовали, — сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Предварительное заседание, назначенное на 24 февраля, не состоялось из-за неявки сторон. 3 марта суд запросил доказательства. Следующее заседание назначено на 17 марта. Об этом сообщается в картотеке городского суда.
Этот же блогер ранее выложил видео, в котором показал, что творится в морге Тулуна. По его словам, там можно было наблюдать грязные инструменты, мусор и антисанитарию. Тогда в дело вмешалась прокуратура с проверкой.