Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина украл экскаватор со стройки в Москве

В Москве полиция задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в краже экскаватора-погрузчика со стройплощадки на Каширском шоссе, ущерб составил более миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на строительной площадке в районе Нагатино-Садовники. Неизвестный похитил экскаватор-погрузчик, принадлежащий строительной компании. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого — 23-летнего приезжего.

Технику нашли в нескольких километрах от места кражи, ее вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу.

До этого в Волгограде полиция задержала 27-летнего автослесаря, который угнал машину клиентки Daewoo Matiz, оставленную в ремонте, и устроил погоню, протаранив семь автомобилей.