Мужчина украл экскаватор со стройки в Москве

Инцидент произошел на строительной площадке в районе Нагатино-Садовники. Неизвестный похитил экскаватор-погрузчик, принадлежащий строительной компании. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого — 23-летнего приезжего.
Технику нашли в нескольких километрах от места кражи, ее вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу.
До этого в Волгограде полиция задержала 27-летнего автослесаря, который угнал машину клиентки Daewoo Matiz, оставленную в ремонте, и устроил погоню, протаранив семь автомобилей.