Условный срок на реальный: экс-главу стройфирмы, из-за которого погибли четверо рабочих, отправили в колонию

Ранее Кировский районный суд Уфы приговорил его к трем годам лишения свободы условно за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей. По данным ведомств, в июне 2024 года при возведении жилого комплекса в границах улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской строительная люлька упала с высоты девятого этажа. В ней находились четверо рабочих. Двое погибли на месте, еще двое позже скончались в больнице. Причиной трагедии, как утверждают в прокуратуре и пресс-службе республиканских судов, стали допущенные руководителем нарушения правил безопасности при монтаже фасадного подъемника.