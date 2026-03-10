Ричмонд
Условный срок на реальный: экс-главу стройфирмы, из-за которого погибли четверо рабочих, отправили в колонию

В Уфе отправили в колонию экс-главу стройфирмы, из-за которого погибли рабочие.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии пересмотрел приговор бывшему генеральному директору ООО «АДФ Групп». Об этом сообщают Объединенная пресс-служба судов республики и прокуратуры региона.

Ранее Кировский районный суд Уфы приговорил его к трем годам лишения свободы условно за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей. По данным ведомств, в июне 2024 года при возведении жилого комплекса в границах улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской строительная люлька упала с высоты девятого этажа. В ней находились четверо рабочих. Двое погибли на месте, еще двое позже скончались в больнице. Причиной трагедии, как утверждают в прокуратуре и пресс-службе республиканских судов, стали допущенные руководителем нарушения правил безопасности при монтаже фасадного подъемника.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры о чрезмерной мягкости приговора и изменил его. Экс-гендиректору назначено реальное лишение свободы — 3 года 3 месяца в колонии-поселении. Также на два года ему запрещено заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере строительства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.