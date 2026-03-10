Иностранец пытался проехать в Беларусь с травматическим пистолетом

Россиянин ввозил в Беларусь два дорогих легковых авто по процедуре таможенного транзита. Работники Минской региональной таможни отправили сцепку транспортных средств для осмотра через инспекционно-досмотровый комплекс.
«По полученной сканограмме определено, что в кабине седельного тягача находятся предметы, схожие с заряженным пистолетом и патронами», — говорится в сообщении.
В ГТК добавили, что водитель умышленно ввозил ограниченные к перемещению товары. Это было установлено Оперативной таможней.
Пистолет «Гроза-021» и боеприпасы были изъяты, их отправили на экспертизу. По заключению баллистиков, изъятое оружие является огнестрельным травматического действия. Патроны признаны пригодными для стрельбы.
Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.