Иностранец пытался проехать в Беларусь с травматическим пистолетом

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Уголовное дело за незаконное перемещение через госграницу пистолета с патронами возбуждено таможенниками в отношении гражданина РФ, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

Россиянин ввозил в Беларусь два дорогих легковых авто по процедуре таможенного транзита. Работники Минской региональной таможни отправили сцепку транспортных средств для осмотра через инспекционно-досмотровый комплекс.

«По полученной сканограмме определено, что в кабине седельного тягача находятся предметы, схожие с заряженным пистолетом и патронами», — говорится в сообщении.

В ГТК добавили, что водитель умышленно ввозил ограниченные к перемещению товары. Это было установлено Оперативной таможней.

Пистолет «Гроза-021» и боеприпасы были изъяты, их отправили на экспертизу. По заключению баллистиков, изъятое оружие является огнестрельным травматического действия. Патроны признаны пригодными для стрельбы.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.