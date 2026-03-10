Ричмонд
Со следами насильственной смерти: тело мужчины нашли в Столбцовском районе

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Тело мужчины со следами насильственной смерти нашли в овраге в Столбцовском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Источник: Sputnik.by

И️нформация о страшной находке поступила в Столбцовский РОВД 9 марта.

Отмечается, что на голове погибшего были обнаружены множественные повреждения.

Специалисты провели осмотр места происшествия, изъяли объекты для проведения дальнейших исследований и установления обстоятельств гибели мужчины, в том числе — точной причины его смерти.

В ведомстве уточнили, что для координации работы специалистов на место происшествия выбывало руководство областного экспертного ведомства: начальник управления ГКСЭ по Минской области Андрей Харченко, а также заместитель начальника управления Владимир Гипчик.

Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз.