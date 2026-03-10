Со следами насильственной смерти: тело мужчины нашли в Столбцовском районе

И️нформация о страшной находке поступила в Столбцовский РОВД 9 марта.
Отмечается, что на голове погибшего были обнаружены множественные повреждения.
Специалисты провели осмотр места происшествия, изъяли объекты для проведения дальнейших исследований и установления обстоятельств гибели мужчины, в том числе — точной причины его смерти.
В ведомстве уточнили, что для координации работы специалистов на место происшествия выбывало руководство областного экспертного ведомства: начальник управления ГКСЭ по Минской области Андрей Харченко, а также заместитель начальника управления Владимир Гипчик.
Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз.