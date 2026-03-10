Ричмонд
Место ДТП в Колпино, где легковушка столкнулась с автобусом, сняли на фото

Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале опубликовало кадры с места ДТП в Колпино, где легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

Источник: Официальный телеграм-канал ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ДТП произошло на Понтонном проезде.

По данным полиции, накануне вечером 57-летний водитель пассажирского автобуса «МАЗ» при совершении маневра разворота по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra, который ехал по встречке.

В результате чего автобус и иномарка столкнулись.

Водитель легковушки был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Его 22-летний пассажир также был доставлен в больницу, однако медики не смогли его спасти.

На опубликованных кадрах запечатлены попавшие в ДТП автобус и автомобиль. На фото можно увидеть, что у легковушки сильно повреждена передняя часть.

В полиции добавили, что в момент столкновения в салоне автобуса пассажиров не было.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса задержан.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.