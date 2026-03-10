Место ДТП в Колпино, где легковушка столкнулась с автобусом, сняли на фото

ДТП произошло на Понтонном проезде.
По данным полиции, накануне вечером 57-летний водитель пассажирского автобуса «МАЗ» при совершении маневра разворота по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra, который ехал по встречке.
В результате чего автобус и иномарка столкнулись.
Водитель легковушки был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Его 22-летний пассажир также был доставлен в больницу, однако медики не смогли его спасти.
На опубликованных кадрах запечатлены попавшие в ДТП автобус и автомобиль. На фото можно увидеть, что у легковушки сильно повреждена передняя часть.
В полиции добавили, что в момент столкновения в салоне автобуса пассажиров не было.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса задержан.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.