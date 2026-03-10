Ричмонд
В учебные заведения Прикамья массово поступают сообщения о минировании

Это уже не первый случай за последнюю неделю.

Источник: Аргументы и факты

Волна анонимных сообщений о минировании учебных заведений продолжается в Прикамье, рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края сайту perm.aif.ru.

10 марта в социальных сетях появилась информация об эвакуации Пермского института железнодорожного транспорта (филиал Поволжского государственного университета путей сообщения). По данным очевидцев, студентов и преподавателей отправили в здание общежития.

Это не первый подобный случай в регионе за последние дни. Так, 6 марта сигналы о минировании поступали в Краевой политехнический колледж в Чернушке. Тогда учащихся и педагогов также эвакуировали, здание обследовали кинологи, информация о взрывных устройствах не подтвердилась. Затем подобные сообщения отправили в другие учебные заведения края.

«Оперативные службы оповещены и проводят проверку. Просим сохранять спокойствие и руководствоваться информацией из официальных источников», — рассказали в минтербезе сайту perm.aif.ru.

Также в ведомстве напомнили, что что за ложное сообщение о минировании, совершённое из хулиганских побуждений, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет.