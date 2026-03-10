В учебные заведения Прикамья массово поступают сообщения о минировании

Это не первый подобный случай в регионе за последние дни. Так, 6 марта сигналы о минировании поступали в Краевой политехнический колледж в Чернушке. Тогда учащихся и педагогов также эвакуировали, здание обследовали кинологи, информация о взрывных устройствах не подтвердилась. Затем подобные сообщения отправили в другие учебные заведения края.