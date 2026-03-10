Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рецидивист похитил из воронежского магазина пакет с косметикой на 1 680 рублей

Житель Воронежской области решился на разбой ради пакета с косметикой.

В Лисках Воронежской области полицейские задержали 41-летнего ранее судимого мужчину за разбойное нападение на местный магазин. 7 марта на улице Индустриальной райцентра посетитель набрал пакет косметики и попытался покинуть салон, не заплатив. Когда ему преградила дорогу продавец, мужчина пригрозил ей предметом, напоминающим пистолет. Злоумышленнику удалось скрыться. Сумму похищенного товара оценили в 1 680 рублей.

Администрация магазина обратилась в полицию. Подозреваемого обнаружили и задержали. В отделе полиции он сознался в совершении нападения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.