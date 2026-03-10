Рецидивист похитил из воронежского магазина пакет с косметикой на 1 680 рублей

В Лисках Воронежской области полицейские задержали 41-летнего ранее судимого мужчину за разбойное нападение на местный магазин. 7 марта на улице Индустриальной райцентра посетитель набрал пакет косметики и попытался покинуть салон, не заплатив. Когда ему преградила дорогу продавец, мужчина пригрозил ей предметом, напоминающим пистолет. Злоумышленнику удалось скрыться. Сумму похищенного товара оценили в 1 680 рублей.