Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обратная тяга в квартире едва не привела к гибели детей в казанской многоэтажке

В Казани ночью в ДРКБ доставили двух детей — 12 и 6 лет. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ, инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса. Проверка показала серьезные нарушения: в квартире стояли герметичные пластиковые окна и дверь, не было тяги в вентиляции и дымоходе, а оголовок дымохода оказался демонтирован — накануне там чистили крышу от снега. Газ в квартире отключили. Последнее техобслуживание газового оборудования проводилось в декабре прошлого года.

Похожая ситуация произошла и в Нурлате. В доме на улице Гиматдинова газ отключили из‑за обратной тяги. Сейчас проводится проверка.