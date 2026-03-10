Обратная тяга в квартире едва не привела к гибели детей в казанской многоэтажке

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ, инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса. Проверка показала серьезные нарушения: в квартире стояли герметичные пластиковые окна и дверь, не было тяги в вентиляции и дымоходе, а оголовок дымохода оказался демонтирован — накануне там чистили крышу от снега. Газ в квартире отключили. Последнее техобслуживание газового оборудования проводилось в декабре прошлого года.