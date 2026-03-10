Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксер из Волжского вывел пенсионера из горящего дома

Воспитанник спортивного клуба «Спарта», где занимаются боксеры и кикбоксеры, вывел.

Воспитанник спортивного клуба «Спарта», где занимаются боксеры и кикбоксеры, вывел пожилого мужчину из горящего дома. Как рассказали в администрации Волжского Волгоградской области, происшествие случилось вечером 9 марта в поселке Верхнепогромное. Боксер Фирдавс Одинаев проезжал по поселку, когда услышал взрыв газа на летней кухне на одной из улиц частного сектора.

Молодой человек немедленно вызвал пожарных. А до приезда огнеборцев вывел дедушку из объятой огнем постройки. Кроме того, он обесточил кухню — перерубил провода топором, чтобы не ударило током при тушении. Когда пожарные примчались по вызову, спортсмен помог спасателям с развертыванием рукавов и проконтролировал перекрытие газа.

Благодаря своевременной помощи молодого человека пожарные быстро справились с огнем и никто не пострадал. Фирдавс покинул место происшествия, когда опасность миновала.

Фото администрации Волжского.