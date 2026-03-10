Боксер из Волжского вывел пенсионера из горящего дома

Молодой человек немедленно вызвал пожарных. А до приезда огнеборцев вывел дедушку из объятой огнем постройки. Кроме того, он обесточил кухню — перерубил провода топором, чтобы не ударило током при тушении. Когда пожарные примчались по вызову, спортсмен помог спасателям с развертыванием рукавов и проконтролировал перекрытие газа.