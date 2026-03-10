Суд Петербурга освободил врача от наказания за смерть пациентки из-за сроков давности

Согласно версии следствия, трагедия произошла 19 июля 2023 года в ООО «Научно-исследовательский лечебный центр “Деома”. В ходе проведения двусторонней тонзиллэктомии (удаления небных миндалин) у пациентки К. возникло сильное кровотечение. Обвинение посчитало, что врач Неронов остановил кровотечение с помощью коагулятора не в полном объеме и не обеспечил надлежащее наблюдение за К. после операции.