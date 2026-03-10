В Ростовской области спасатели за неделю вернули с тонкого льда 26 рыбаков

В Ростовской области с 2 по 9 марта с опасного льда сняли 26 человек. Несмотря на массовые выходы людей на замерзшие водоемы, происшествий на воде в указанный период не зафиксировали. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).