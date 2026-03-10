Ричмонд
В Ростовской области спасатели за неделю вернули с тонкого льда 26 рыбаков

Статистику происшествий за неделю предоставили в ДПЧС по Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 2 по 9 марта с опасного льда сняли 26 человек. Несмотря на массовые выходы людей на замерзшие водоемы, происшествий на воде в указанный период не зафиксировали. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).

Спасатели также участвовали в ликвидации последствий семи ДТП. На местах дорожных аварий помогли 39 пострадавшим.

Кроме того, сотрудники ДПЧС привлекались к тушению пожаров. В районах, где работают областные пожарные части, было ликвидировано четыре пожара. Всего за неделю в регионе произошло 48 возгораний, были спасены 13 человек, но 11 человек погибли в восьми пожарах.

Трагедии случились в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Азовском, Миллеровском, Шолоховском и Заветинском районах. Основными причинами возгораний стали неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем и курение.

