Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело женщины нашли под мостом через реку Утка в Петербурге

В Невском районе города под мостовым сооружением через реку Утка обнаружили труп женщины. На месте инцидента работали представители экстренных служб.

Источник: Тело женщины нашли под мостом через реку Утка в Петербурге

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов и спасатели выезжали на место обнаружения тела. Инцидент произошел утром десятого марта в Невском районе города.

Труп женщины нашел местный житель под мостом, перекинутым через реку Утка. Информация о происшествии поступила в оперативные службы примерно в 08:48. На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и полицейские.

Очевидцы сообщили, что погибшая была одета в штаны, футболку и носки. Тело обнаружили неподалеку от дома номер пятнадцать по Русановской улице. В настоящий момент сложно сказать, как долго труп находился в воде.

Прибывшие спасатели извлекли тело из водоема и транспортировали его на берег. После этого останки передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, а также установить личность погибшей и причину ее смерти.