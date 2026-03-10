Под Столбцами тело жестоко убитого мужчины найдено в овраге

«Комсомолка» ранее писала, что комиссия Минздрава выясняет обстоятельства смерти 26-летней роженицы и ее ребенка в Дзержинске 8 марта. Кроме того, Минздрав запретил один препарат после смерти роженицы и ребенка в Дзержинске.