Под Столбцами тело жестоко убитого мужчины найдено в овраге

В Столбцовском расследуют убийство мужчины. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Сообщается, что 9 марта в овраге вблизи одной из деревень был обнаружен труп мужчины. Его смерть имеет криминальный характер.
— На голове погибшего имелись множественные телесные повреждения, — рассказали в ГКСЭ.
Следователи и судмедэксперты осмотрели место происшествия, изъяли объекты для экспертиз. Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины и точная причина его смерти.
По данному факту СК возбудил уголовное дело.
