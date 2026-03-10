Ричмонд
Под Столбцами тело жестоко убитого мужчины найдено в овраге

СК расследует уголовное дело жестокое убийство мужчины в Столбцовском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Столбцовском расследуют убийство мужчины. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Сообщается, что 9 марта в овраге вблизи одной из деревень был обнаружен труп мужчины. Его смерть имеет криминальный характер.

— На голове погибшего имелись множественные телесные повреждения, — рассказали в ГКСЭ.

Следователи и судмедэксперты осмотрели место происшествия, изъяли объекты для экспертиз. Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины и точная причина его смерти.

По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Также известно, что СК устанавливает причину смерти беременной женщины в больнице Дзержинска.

«Комсомолка» ранее писала, что комиссия Минздрава выясняет обстоятельства смерти 26-летней роженицы и ее ребенка в Дзержинске 8 марта. Кроме того, Минздрав запретил один препарат после смерти роженицы и ребенка в Дзержинске.