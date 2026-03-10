В Пермском крае автобус загорелся во время движения

Автобус загорелся прямо во время движения в Пермском крае, сообщили очевидцы в группе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл 10 марта в Соликамске. По словам очевидцев, загорелся моторный отсек из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.
По предварительной информации, пассажиры и водитель успели эвакуироваться, пострадавших нет. Сайт perm.aif.ru направил запрос в МЧС, чтобы узнать все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 20 февраля под Пермью загорелся рейсовый автобус маршрута № 339 Пермь — Усть-Качка по пути на ремонт.