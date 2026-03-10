В Молдове заключенный получил плюс 9 лет к своему сроку за шантаж бывшей девушки интимными фото: Виртуальный роман закончился плачевно

В Бельцах суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который, находясь за решеткой, вымогал деньги у своей знакомой. За угрозы опубликовать ее интимные снимки осужденный проведет в тюрьме еще 9 лет.
История началась в 2020 году с обычного знакомства в соцсетях. Несмотря на то, что мужчина отбывал наказание, между ним и женщиной завязалось общение: она даже навещала его в тюрьме. Со временем отношения стали доверительными, и по просьбе своего онлайн-кавалера женщина отправила ему фотографии интимного характера. Проблемы начались в июне 2021 года, когда она решила прекратить общение.
Вместо того чтобы принять разрыв, мужчина перешел к угрозам. Он начал забрасывать пострадавшую звонками и сообщениями, обещая выставить ее откровенные фото на всеобщее обозрение, если она не заплатит. Под психологическим давлением женщина сдалась и перевела требуемую сумму на указанный им банковский счет.
Однако схема «заработка» из камеры не осталась незамеченной. Прокуроры из Бельц совместно с полицией собрали доказательства вины шантажиста. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа. Кроме того, мужчине придется выплатить штраф в размере 107 500 леев. Приговор еще может быть обжалован, но пока «виртуальный роман» обернулся для заключенного серьезным добавлением к сроку.
