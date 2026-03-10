В Молдове заключенный получил плюс 9 лет к своему сроку за шантаж бывшей девушки интимными фото: Виртуальный роман закончился плачевно

История началась в 2020 году с обычного знакомства в соцсетях. Несмотря на то, что мужчина отбывал наказание, между ним и женщиной завязалось общение: она даже навещала его в тюрьме. Со временем отношения стали доверительными, и по просьбе своего онлайн-кавалера женщина отправила ему фотографии интимного характера. Проблемы начались в июне 2021 года, когда она решила прекратить общение.