Что известно о пропавших в Подмосковье детях. Главное

Трое детей ушли днем 7 марта из дома. По данным «МК», они отправились поздравлять свою одноклассницу с 8 Марта. Примерно в 15:00 связь с ними пропала.
Через час семейная пара видела детей у Москвы-реки в районе улицы Игнатьевской.
«Мы видели, что они гуляли по льду, после услышали какие-то крики, но мы уже достаточно далеко были, уже не стали возвращаться», — рассказали очевидцы.
Еще один свидетель видел тонущего мальчика. У рыбака не было телефона, чтобы позвонить в экстренные службы, поэтому мужчина попросил сделать это другого рыбака. Но выполнил ли тот просьбу — он не знает.
На следующий день, 8 марта, была развернута масштабная спасательная операция. Следственный комитет возбудил уголовное дело. К поискам пропавших людей подключили десятки спасателей, технику и авиацию. Водолазы приступили к погружению в районе береговой линии реки Москвы.
К утру 9 марта было проверено около 200 тысяч квадратных метров дна. Работа специалистов была затруднена из-за ледохода. А на берегу реки была обнаружена шапка одного из пропавших мальчиков.
Поиски ведутся круглосуточно. При этом власти Одинцовского округа Подмосковья попросили не пытаться жителей самостоятельно найти пропавших детей.
По данным ТАСС, на фоне ЧП мошенники начали собирать деньги на якобы проведение спасательной операции. В оперативных службах подчеркнули, что какая-либо финансовая помощь не требуется.