Тюрьма разлучила: в Омске приговорили к разным срокам дружную пару воров-карманников

Любопытно, что данная парочка промышляла карманными кражами уже не первый год — их обоих судили за подобные преступления в 2022 и 2023 году. По итогу рассмотрения дела, суд назначил омичке 2 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А омич поедет на 1 год хлебать баланду в колонию строгого режима.