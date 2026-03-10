Тюрьма разлучила: в Омске приговорили к разным срокам дружную пару воров-карманников

Октябрьский районный суд разлучил на время дружную парочку омских преступников. За совершенную карманную кражу, мужчина и женщина разъедутся на незначительный срок по разным колониям.
Преступление — украденный у гражданки кошелек на остановке общественного транспорта «Улица Лизы Чайкиной» — совершили 21 сентября 2025 года 40-летняя омичка и 58-летний омич. Дружная парочка воспользовалась давкой и действовала, как доказал суд, по предварительному сговору. Кошелек вытаскивала дама, а ее «кавалер» принял украденную вещь и спрятал в свой пакет. В качестве доказательства слаженной «работы» преступников, в суде обвинителем была представлена видеозапись из камер наружного наблюдения. Стоимость ущерба составила 21 тысяча рублей.
Любопытно, что данная парочка промышляла карманными кражами уже не первый год — их обоих судили за подобные преступления в 2022 и 2023 году. По итогу рассмотрения дела, суд назначил омичке 2 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А омич поедет на 1 год хлебать баланду в колонию строгого режима.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
ДТП на трассе под Омском: шесть человек получили травмы.