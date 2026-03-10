За три дня 13 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников и перевели им более 2,7 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, восемь человек повелись на предложения лжепродавцов и заказали товары через интернет.
— 48-летний мужчина потерял 202 тысячи рублей, внеся предоплату за крипто-оборудование, рекламируемое в интернете. Продавец перестал выходить на связь сразу после получения денег, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.
Еще один случай произошел с женщиной из Братского района. Она увидела в мессенджере рекламу путевки и, переписываясь с «администратором группы», перевела ему 40 тысяч рублей в качестве предоплаты за «тур».
Зафиксировали ситуации, когда аферисты выдавали себя за сотрудников налоговой службы. Например, 30-летний машинисту позвонил лжеспециалист и заявил о расхождениях в его доходах и расходах, и предложил продолжить общение в мессенджере. Впоследствии мужчине звонили «сотрудники ФСБ» и «банка», предупреждая о попытке кражи его денег. Под их давлением он оформил кредит и перевел более 1,1 миллиона рублей.