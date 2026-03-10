За три дня 13 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников

Зафиксировали ситуации, когда аферисты выдавали себя за сотрудников налоговой службы. Например, 30-летний машинисту позвонил лжеспециалист и заявил о расхождениях в его доходах и расходах, и предложил продолжить общение в мессенджере. Впоследствии мужчине звонили «сотрудники ФСБ» и «банка», предупреждая о попытке кражи его денег. Под их давлением он оформил кредит и перевел более 1,1 миллиона рублей.